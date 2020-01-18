"Они больные на голову": Кондратюка разгневала новость о гастролях в Киеве Серова и Сюткина

Игорь Кондратюк возмущен российскими звездами, которые хотят гастролировать в Украине / Главред

Украинский продюсер и судья шоу Х-фактор Игорь Кондратюк высказал негодование организаторам концертов российских певцов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые публично поддержали аннексию Крыма и посещали полуостров.

В блоге для Обозревателя Кондратюк признался, что пришел в ярость, когда узнал, что "крымнашистов" пригласили в Украину.

"Я в бешенстве от того, что есть придурки, которые приглашают давать концерты в Украине людей, которые против независимости Украины", - написал он.

Организаторов подобных гастролей в Украине продюсер считает "больными на голову продажными тварями", Он добавил, что такие люди в украинском обществе в целом негативно на него влияют.

"Если они говорят, что при этом они не имели отношения к "мир, дружба, жвачка", то они больные на голову, у них нет мозгов. Есть талант, но нет мозгов. Перетекло", – отметил продюсер и подчеркнул, что такие артисты давно "сделали свой выбор".

Кондратюк высказал мнение, что посещать Украину с гастролями могут только те российские артисты, которые публично осудили агрессию РФ.

"Все остальные – в сад. Взрослейте. Идите в школу. Разбирайтесь в банальных вещах, в том числе в том, кто такой Серов и Сюткин", – подытожил Кондратюк.

Напомним, российский певец Александр Серов признал, что в свое время незаконно посетил аннексированный Россией Крым, в чем ныне раскаивается.