"Оккупант, нехороший человек": после концертов в Крыму Серов просится в Украину

Александр Серов / afisha.mediaport.ua

Звезда 80-х, российский певец Александр Серов признал, что в свое время незаконно посетил аннексированный Россией Крым, в чем ныне раскаивается.

Как рассказал его пиар-менеджер Александр Орлов, в команде Серова якобы не знали особенностей законодательства Украины, и сейчас они признают нарушение.

В то же время Орлов подчеркнул, что Серов собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в страну.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – цитирует Орлова Крым.Реалии.

Читайте такжеВнебрачная дочь Александра Серова требует от него 110 млн рублейОн также рассказал, почему Серов, нарушив украинское законодательство, поехал выступать в аннексированный Крым.

"Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей, и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку", - добавил Орлов.

Отметим, что Серов родился в селе Ковалевка Николаевской области и закончил Николаевское музыкальное училище.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Серов отказался праздновать 60-летний юбилей из-за событий в Украине.