Российский певец Серов отменил концерт из-за болезни – СМИ

Серов оказался в инвалидном кресле / Фото: Александр Серов/Instagram

Известный российский певец Александр Серов отменил свой концерт в Подмосковье, запланированный на 8 декабря в местном центре "Юность".

"Александр Серов должен был выступить с презентацией нового альбома "Рыцарские песни о легендарной любви". Однако в связи с болезнью артиста концерт 8 декабря отменен. Переносов не будет", - цитирует организаторов издание Подмосковье сегодня.

Экс-возлюбленная Серова и бывшая участница "Дома-2" Дарья Друзьяк, которая судится с артистом из-за обвинения в изнасиловании, заявила, что встретилась с ним в суде, куда он приехал в инвалидном кресле из-за поломанной ноги.

Однако Серов позже заявил в комментарии РенТВ, что отменил концерт не из-за состояния здоровья, а по "обоюдной договоренности". Хотя подтверждает, что травмировался, но не уточняет где именно и насколько серьезно.

Как известно, бывшая возлюбленная Серова Дарья Друзьяк обвинила певца в изнасиловании, а он заявил, что девушка украла у него 300 тысяч рублей.

Напомним, 62-летний известный российский певец Александр Серов не признает свою 27-летнюю дочь, несмотря на положительный ДНК-тест.