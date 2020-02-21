  1. Главная
  3. Мир

"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским

21 февраля 2020, 09:39

Хозяин Кремля сказал, что Россию и Украину "растаскивают". Но не уточнил, кто.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной.

По словам хозяина Кремля, Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину. При этом Путин отметил, что после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", - сказал Путин в интервью ТАСС.

При этом президент РФ надеется, что отношения между странами удастся улучшить: "Надежда умирает последней, (такая вероятность, - ред.) есть".

Путин также высказал мнение о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран.

"Любое объединение (усилий, - ред.) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - заявил хозяин Кремля, но не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно. 

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал глава МИД.

Кроме того, ранее Пристайко рассказал, что  встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится. По его словам, встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может произойти позже. 

"Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - сказал Пристайко.

Сейчас вы просматриваете новость ««Надежда умирает последней»: Путин заявил о планах договориться с Зеленским». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:41
Подозрение на коронавирус: в Брянске с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая
10:37
"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу Видео
10:37
"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу Видео
10:30
В Копенгагене состоялся Европейский VRV-саммит DAIKIN новости компании
10:16
"В течение месяца": в Китае спрогнозировали "победу" над коронавирусом Видео
10:00
Путин неожиданно вспомнил об уважении к украинцам
09:57
Бить гривной: Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов
09:39
"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским
09:26
"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием Зеленского
09:06
Головой об пол: среди подростков стремительно распространяется новая смертельная "игра" Видео
09:04
Бойня в Новых Санжарах: Аваков заметил "уши" политиков Видео
09:00
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
08:47
Почему в Украине сейчас все хуже, чем до Майдана мнение
08:40
"Подожжем вмести с ними на*уй": в Новых Санжарах угрожают эвакуированным украинцам Видео
08:35
Эксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирус
08:05
"Стучала палками по забору": под Киевом алабай покусал женщину
07:26
"Не достигли мира": Пристайко рассказал о судьбе Минских соглашений
07:00
Гороскоп на 21 февраля всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
06:59
Коронавирус на Diamond Princess: у двоих эвакуированных обнаружили коронавирус
06:54
Новые Санжары - всеукраинское позорище мнение
06:27
"Какие шикарные ноги": Костромичева разделась и взбудоражила пикантным фото
06:14
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты
05:59
День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные
05:34
Столкнул с пути истинного: мужчина "раскрутил" на секс школьницу и снял порно
05:02
Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя Видео
04:28
Эксперт показала "убойную" тренировку для ягодиц и ног
03:50
Хочешь анал - не переключай канал: как правильно готовиться к анальному сексу
03:04
"Ничто не вечно": Куницын рассказал о возвращении Крыма
02:12
Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ-кнот и булочка фото Фото
01:33
Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса
01:26
"Шок от дороги и дикости людей": 17 танцоров из Кривого Рога недоумевают из-за приема в стране Видео
01:22
Медики выяснили, чем вредно здоровое питание для мозга
00:57
"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага Венгрии
00:24
"Большинство протестующих – не местные": волонтер рассказал о ситуации в Новых Санжарах Видео
00:21
Эвакуация из Китая: Гончарук сообщил результаты проверки граждан на ОРВИ
00:18
21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020 Видео
20 февраля, четверг
23:52
Беспорядки в Новых Санжарах: актуальные данные о задержанных и пострадавших
23:29
Священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту Видео
23:11
"У людей нет гарантий": политолог шокировал причиной протестов в Новых Санжарах
23:09
Ученые рассказали, чем опасны пластиковые вещи для здоровья
23:00
Эти фокусы уже не работают: что нельзя надевать женщинам 40+ фото Фото
23:00
Мода 2020 весна - в моду вернулись женственные платья с рюшами фото Фото
22:58
Скалецкая проведет карантин вместе с эвакуированными из Уханя Видео
22:35
Нет документов: в посольстве пояснили отказ в эвакуации украинке с собачкой
22:06
Блондинка-порнозвезда завела фанатов сексуальными снимками Фото
22:02
"Встретили очень тепло": эвакуированная из Уханя украинка показала следы от камней в автобусе Видео
21:47
Сколько украинцев считает Майдан революцией - соцопрос
21:09
Зеленский связался с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой Видео
21:07
Стычки в Новых Санжарах: информация о пострадавших
20:43
Спит обнаженным и целуется с мужчиной: в Сети всплыли фото нового замглавы Фонда госимущества
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять