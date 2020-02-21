"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной.

По словам хозяина Кремля, Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину. При этом Путин отметил, что после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", - сказал Путин в интервью ТАСС.

При этом президент РФ надеется, что отношения между странами удастся улучшить: "Надежда умирает последней, (такая вероятность, - ред.) есть".

Путин также высказал мнение о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран.

"Любое объединение (усилий, - ред.) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - заявил хозяин Кремля, но не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал глава МИД.

Кроме того, ранее Пристайко рассказал, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится. По его словам, встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может произойти позже.

"Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - сказал Пристайко.