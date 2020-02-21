"Не достигли мира": Пристайко рассказал о судьбе Минских соглашений

Вадим Пристайко / УНИАН

Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее опроверг слухи о своей отставке.

По словам министра, Минские соглашения от 2015 года "не просто можно, а нужно менять".

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал Пристайко в интервью Голосу Америки.

По его словам, Киев пытается убедить всех участников в том, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен". При этом Россия публично выступает против внесения изменений в документ.

По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Глава МИД отметил, что единственным частичным достижением минского процесса стал обмен пленными и заключенными между Украиной и Россией. По его словам, на данный момент идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек. Этот обмен станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится. По его словам, встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может произойти позже.

"Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - сказал Пристайко.