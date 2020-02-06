Не дождетесь: Пристайко отреагировал на слухи о своей отставке

Пристайко не намерен покидать свою должность / УНИАН

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отреагировал на разговоры о его отставке, которые стали звучать в Офисе президента.

По словам министра во время брифинга, который транслировал МИД в Facebook, сейчас он не видит никаких оснований для своего увольнения с занимаемой должности. Он также отметил, что даже не обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

"О моей возможной отставке, я - профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен. Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет изменить, я считаю, что они сегодня не имеют никаких оснований.. По крайней мере, я и президент об этом не говорили", - пояснил Пристайко.

Ранее Главред писал, что у Пристайко якобы сложились плохие отношения с членами команды, сообщает УП со ссылкой на свои источники.

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"С Пристайко странная ситуация, он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательное решение", - сказал собеседник издания.

Кроме того, источник УП сообщил, что на Банковой рассматривают возможности и других отставок министров. В частности, речь идет и о министре обороны Юрии Загороднюке.

"Насчет Загороднюка, то он себя никак не проявил на посту", – отметил собеседник.

Также отметим, СМИ сообщили, что в Офисе Президента открыли активный этап собеседований с кандидатами на посты министров и вице-премьеров для нового состава Кабмина. Стало известно, что первые крупные собеседования прошли в минувшую в субботу, 1 февраля, в здании Офиса президента на улице Банковая.