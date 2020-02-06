Зеленский планирует уволить главу МИД Пристайко - СМИ

Вадим Пристайко / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее рассказал о новом обмене пленными, может остаться без своей должности. Вопрос его отставки рассматривают в Офисе президента, однако окончательное решение пока что не принято.

У Пристайко якобы сложились плохие отношения с членами команды, пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.

"С Пристайко странная ситуация, он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательное решение", - сказал собеседник издания.

Кроме того, источник УП сообщил, что на Банковой рассматривают возможности и других отставок министров. В частности, речь идет и о министре обороны Юрии Загороднюке.

"Насчет Загороднюка, то он себя никак не проявил на посту", – отметил собеседник.

А вот вопрос замены министра внутренних дел Арсена Авакова, которого временно оставляли на должности "под личную ответственность" президента Зеленского, пока что в ходе разговоров о перестановках в Кабмине предметно не обсуждается, пишет издание.

Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что результаты работы правительства премьер-министра Алексея Гончарука на сегодня являются неудовлетворительными. В связи с эти отставка нынешнего состава Кабмина возможна раньше, чем через год.