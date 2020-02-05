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В Раде намекнули, когда грядет отставка правительства Гончарука

5 февраля 2020, 11:25

Работа нынешнего Кабмина является неудовлетворительной.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Результаты работы правительства премьер-министра Алексея Гончарука на сегодня являются неудовлетворительными. В связи с эти отставка нынешнего состава Кабмина возможна раньше, чем через год. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, 4 февраля президент Владимир Зеленский во время совещания выслушал отчет членов Кабмина. Среди прочего, глава государства указал на недостатки в работе правительства, которые должны быть исправлены. Речь шла о кадровых проблемах и об огромных суммах компенсаций, которые до сих пор продолжают выплачиваться.

"Если вы видели отчет правительства, то это большой документ, посвященный всем направлениям его работы и, действительно, результаты какие-то есть. Но бесспорно, на сегодня они являются неудовлетворительными", - цитирует Гетьманцева РБК- Украина.

На вопрос "Можно ли через год ожидать полную замену состава правительства?", нардеп ответил так: "Я думаю, что раньше".

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Напомним, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов назвал кандидатов, которые имеют все шансы "вылететь" из Кабмина. Известный украинский политолог и журналист, глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко также спрогнозировал, кого "попрут" из Кабмина. 

Как сообщал Главред, 4 февраля новым вице-премьер-министром, министром развития громад и территорий был назначен Денис Шмигаль. Ранее стало известно, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.

Кабмин отставка Даниил Гетманцев новости Украины Алексей Гончарук
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