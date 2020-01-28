"Реформы не идут": экс-министр назвал кандидатов "на вылет" из Кабмина

Экономический блок Кабмина провалил работу, считает Виктор Суслов / kmu.gov.ua

В ближайшее время возможны отдельные отставки в составе правительства, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Они даже необходимы. Очевидно, что большая часть членов правительства со своими прямыми обязанностями не справляется", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По его мнению, ситуация в стране не улучшается, поэтому кто-то должен понести за это ответственность.

"Думаю и Зеленский заинтересован в том, чтобы найти виновных в том, что реформы не идут, заметных достижений в экономике нет, поэтому отставки нужны", - считает эксперт.

Читайте также"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки ГончарукаСреди вероятных кандидатов не отставку он назвал министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

"Это было бы правильно, у нас нет экономический политики вообще, она не сформулирована, к нам не идет инвестиции, промышленной политики нет", - утверждает экономист.

Экс-министр также раскритиковал функционирование Министерства финансов.

"Вызывает вопросы политика увеличения долгов за счет выплаты высоких процентов по ценным бумагам. Надо установить, кто виновен в невыполнении обязательств Украины перед МВФ и почему не началась очередная кредитная программа. Тут могут быть замечания к Минфину. Конечно, нужно менять и премьер-министра, который заявил, что он не специалист в экономике", - добавил Суслов.

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Напомним, ранее Суслов назвал главные провалы премьера Алексея Гончарука.