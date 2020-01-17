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"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука

17 января 2020, 14:50

Политика Кабмина нацелена на обеспечение интересов внешних сил, считает Виктор Суслов.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Политика, проводимая украинским правительством, нацелена на обеспечение интересов внешних сил и спекулятивного иностранного капитала, заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

"Она нацелена на поддержку иностранных производителей и угнетение своих. Это системная, колоссальная ошибка, в лучшем случае – некомпетентность", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт отметил, что снижение курса гривны посредством выпуска ОВГЗ имеет ряд негативных последствий.

По его оценке, украинские экспортеры начали нести огромные потери из-за недополучения прибыли на валютной выручке.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи"Во многом экспорт уже не эффективен. Это повлекло за собой снижение промышленного производства, что влечет за собой потери госбюджета и потери рынков. Это одна из причин начавшегося в Украине бюджетного кризиса. Одно дело взимать налоги по курсу 29 и другое дело – по курсу 24. Несколько десятков миллиардов гривен недополучено налогов с импорта. Поэтому Гончаруку пришлось давать команду прекратить финансирование ряда статей бюджета. Идут жалобы от бизнеса, что не состоялись в конце года выплаты возврата НДС. В стране тормозится выплата в бюджетных учреждениях авансов", - утверждает экономист.

Он также считает, что правительство и Нацбанк создали искусственные условия для импорта товаров.

"Импортер выигрывает намного больше. Продавая по прежней цене товар в Украине он получает значительно большую валютную выручку. А значит, мы начали терять не только внешние, но и внутренние рынки. Продолжение этой политики может иметь катастрофические последствия", - добавил Суслов.

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Как известно, 17 января, Алексей Гончарук сообщил в соцсети Facebook, что написал заявление на имя президента Владимира Зеленского о своей отставке с поста главы правительства.

Кабмин правительство Виктор Суслов Алексей Гончарук
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