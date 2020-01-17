"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что полностью поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука после его заявления об отставке.

"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоёвывать политические рейтинги. Мы пришли с Президентом сделать реальные изменения", - написал он в своем Facebook.

Федоров поддержал Гончарука и отметил, что процессы, которые уже запущены необходимо довести до ума.

Читайте такжеВ Слуге народа не поддержали отставку Гончарука – СМИ"Я лично, не держусь за должность, чтобы все сделать нужно максимальное доверие всех политических партеров, ваше. 24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уважает решение Гончарука об отставке.

"Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед", - написал Кулеба в Facebook.

Вместе с тем он говорит, что пока не знает, как дальше будут развиваться события.

"Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе. При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - резюмировал Кулеба.

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Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.