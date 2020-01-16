"Профан" в экономике": Гончарук ответил на скандал с прослушкой

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук ответил на опубликование прослушки, которая якобы была сделана во время совещания с его участием.

Он подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.

Как написал премьер в своем Facebook, этим людям хочется, чтобы "нам ничего не удалось".

"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - подчеркнул премьер.

Главной целью своей работы он назвал перезагрузку страны, слом старой системы и построение новой без "схематозов" и договорняков.

Глава правительства добавил, что за последнее время в Украине укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов.

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"Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее в Сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.