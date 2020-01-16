"Профан" в экономике": Гончарук ответил на скандал с прослушкой

Премьер-министр рассказал о "хороших новостях" для страны.
Премьер-министр Алексей Гончарук ответил на опубликование прослушки, которая якобы была сделана во время совещания с его участием.
Он подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.
Как написал премьер в своем Facebook, этим людям хочется, чтобы "нам ничего не удалось".
"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - подчеркнул премьер.
Главной целью своей работы он назвал перезагрузку страны, слом старой системы и построение новой без "схематозов" и договорняков.
Глава правительства добавил, что за последнее время в Украине укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющие 25 млрд долларов.
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"Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", - добавил Гончарук.
Напомним, ранее в Сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.
Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.