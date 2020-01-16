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"Что-то строить": в Сеть слили третью часть скандальных пленок Гончарука

16 января 2020, 10:00

Чиновники в ходе совещания обсуждают стратегию развития экономики страны.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

В Сети обнародовали третью часть скандальных пленок премьер-министра Алексея Гончарука. На этот раз якобы зафиксирован разговор главы Кабинета министров с министром финансов Оксаной Маркаровой и ее заместителями Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом.

Согласно записи, речь шла о понижении курса доллара до 20 гривен и стратегию развития экономики страны.

"Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы, когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты", – якобы заявила Рожкова.

При этом якобы Гончарук заявил о необходимости предоставить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный и долгосрочный прогноз.

"Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... ", – говорится на записи.

Кроме того, "премьер" отметил, что надо найти тех, "кто проигрывает", и разработать стратегию спасения.

Скажу с человеческого языка на... Ему (Зеленскому, – ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе", – продолжил якобы Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, в сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой, Якова Смолия, Екатерины Рожковой и Юлии Ковалив. Позже появилась еще одна запись нашумевшего совещания премьера Гончарука.

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