  1. Главная
  3. Украина

Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании

16 января 2020, 08:32

Юлия Ковалив подчеркнула, что не знает, когда и где происходили переговоры.

Юлия Ковалив / УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив прокомментировала скандал вокруг обнародования прослушки переговоров, которые якобы проходили во время совещания с премьером Алексеем Гончаруком.

В своем сообщении в Facebook она подчеркнула, что на опубликованной аудиозаписи не ее голос.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив.

Напомним, ранее в Сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Кабмин совещание Алексей Гончарук Юлия Ковалив
Сейчас вы просматриваете новость «Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:15
Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
08:55
Секс и марихуана: Милованов рассказал о своих слабостях
08:45
Черный лебедь, или Драматическое будущее Украины в ХХI веке мнение
08:42
Кровавое ДТП в Днепре: маршрутка насмерть раздавила женщину - фото 18+
08:32
Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании
08:10
Кровавая стрельба в российском суде: есть жертва и раненый
07:25
Импичмент Трампа: названа дата суда над президентом США
07:05
"Пизд*нулась, как с бодуна": Бузова случайно засветила грудь на развратном фото
07:00
"Нетрадиционное и нюансированное": в Atlantic Council лестно выразились о новогоднем поздравлении Зеленского Видео
06:52
Катастрофа государственного масштаба: кто виноват в порывах на теплотрассах мнение
06:35
Астролог рассказал, насколько обрушится гривна в 2020 году
06:01
Окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и отросшие корни - фото Фото
05:53
Модные украшения 2020: стилист рассказала, как быть в тренде в этом году Фото
05:28
Недолго осталось: когда надо убирать елку 2020 Видео
05:09
Маникюр 2020 – модный и самый красивый маникюр на короткие ногти фото Фото
04:32
Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать Видео
04:27
Уже не пися королева: "Царица ковровая" Maruv соблазняет стройными ножками на пикантных фото
03:59
Старые кони и борозда: ученые рассказали, как связаны секс и менопауза
03:11
"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пора
02:24
"Синдром тетки": психолог рассказала, как вернуть вкус к жизни
01:39
"Вернуться туда, где были": восстановление Австралии после пожаров может занять 100 лет
00:55
Павшее знамя: ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс
00:32
Украинцам разрешат пользоваться связью и Интернетом во время авиаперелетов
00:19
16 января – какой сегодня праздник: что делать в Гордеев день, приметы Видео
15 января, среда
23:59
"В тюрьму с конфискацией": Садальский высказался об отставке правительства РФ Видео
23:57
Смертельная катастрофа Боинга: в МАУ открыли "горячую линию"
23:38
"Отмыли 18 миллионов долларов": в Италии сына Азарова будут судить за коррупцию
23:21
СМИ выяснили, о чем шла речь на заседании "слуг народа", которое проигнорировал Гончарук
23:15
"Он кокетничает": политолог прокомментировал прослушку заседания Гончарука
23:03
Отношения Украины и НАТО: Кулеба назвал главные "истории успеха" в 2020
22:55
Руис предложил подписчикам выбрать ему соперника для боя
22:53
Австралия не захотела принимать помощь Украины для ликвидации пожаров
22:26
"Ухандохали экономику": в Сеть слили вторую часть скандального разговора Гончарука с министрами Видео
22:16
В Кабмине прокомментировали информацию об отставке Гончарука и скандальную видеозапись
22:10
Скандальный рэпер вызвал на бой призера Олимпийских игр-2004
21:53
Помощь при родах: какие медуслуги в Украине останутся бесплатными
21:44
"Эти числа вообще реальны": Серроне - о своем гонораре за бой с Макгрегором
21:24
"Без живой демократии": в Украине прошлись по отставке правительства РФ
21:21
Нега и соблазн: в Сеть выложили подборку шикарных эротических фото 18+ Фото
21:20
Гончарук после скандальной видеозаписи не пришел на заседание фракции Слуга народа
21:13
Мерседес, Лада: тренер клуба УПЛ оригинально объяснил трансферную политику клуба
20:59
"В наряды вместе выходили": свидетель заявил об алиби Дугарь по делу Шеремета
20:53
Киву поймали в зале Рады за просмотром интимных фото девушки Видео
20:38
Нурмагомедов - Фергюсон: американец потренировался на пляже
20:31
Россия нанесла жуткие авиаудары по Сирии, много погибших - ужасные фото 18+
20:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
20:21
Премьер Гончарук подал в отставку - СМИ
20:07
"Хабиб повел себя, как баба": Макгрегор вспомнил стычку на парковке
20:04
Депутат от Слуги народа потребовал отставки Гончарука
20:02
"Ковыряется в носу и жрет собственные козявки": нардепа засекли за мерзким занятием
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять