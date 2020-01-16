Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании

Юлия Ковалив / УНИАН

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив прокомментировала скандал вокруг обнародования прослушки переговоров, которые якобы проходили во время совещания с премьером Алексеем Гончаруком.

В своем сообщении в Facebook она подчеркнула, что на опубликованной аудиозаписи не ее голос.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив.

Напомним, ранее в Сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.