"Считает Зеленского идиотом?": в Сети обсуждают скандальную запись с откровениями Гончарука

В сети выложили видео о том, как топ-чиновники собирались на совещание к президенту.
В сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.
Чиновники обсуждают, что сказать главе государаства, который хочет знать, почему гривна показывает серьезное укрепление и откуда взялась "дыра" в бюджете.
В ходе беседы Гончарук признается, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".
На собрании предлагается придумать понятное для президента объяснение причин укрепления гривны, чтобы Зеленский не беспокоился из-за получившей неофициальное название "пирамиды ОВГЗ" - скупки инвесторами гривневых облигаций (объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа с начала года вырос на 103,7 миллиарда гривен, или более чем в 17 раз — до 110,1 миллиарда гривен - ред).
Стоит отметить, что подлинность записи на данный момент не подтверждена.
Тем не менее, часть депутатов от Слуги Народа ее уже прокомментировали и даже потребовали отставки преьмера.
Запись вызвала резонанс в сети.
"А вот это жесть!!!! Скажите мне, что это фейк по телеграмм каналам гуляет!!! Если это не фейк, то это алес...Окружение Зеленского обсуждает как одурачить Президента! Многое я конечно и без этих сливов знал и о многом писал в части пирамиды Маркаровой и госдолга, но не думал, что правительство и окружение Президента считают его идиотом", - написал политолог Михаил Чаплыга.
Журналист Дмитрий Раимов сказал, что в ближайшее время следует ожидать появления новых подобных видео. Также он порадовался, что получил подтверждение своих слов от скорой отставке Гончарука.
"Гончарук говорит, что президент профан и у него в голове под ряд вопросов пустое место в голове. А ещё, что премьер не понимает в экономике.Сам признался. Говорил же, что премьер уйдёт со всем этим кабинетом. Это первая запись. Будет ещё", - написал он.
В свою очередь, нардеп Александр Дубинский пообещал спросить у Гончарука, действительно ли он считает президента примитивным.
"В 19-00 у нас собрание фракции Слуг Народа, на котором будет присутствовать Гончарук.
Иду спросить, правда ли он считает всех нас иди@тами, а президента - примитивным.
И действительно ли в следующем году дыра в бюджете увеличится до 100 млрд гривен", - отметил народный избранник.
Нардеп Максим Бужанский также отреагировал на скандал и заверил, что премьера уже вызвали на беседу.
"Они выписали себе миллионные премии, планируя дыру в бюджете в сто миллиардов.Фракция через пол часа, вызвали Гончарука на беседу", - отметил Бужанский.