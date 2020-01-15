"Считает Зеленского идиотом?": в Сети обсуждают скандальную запись с откровениями Гончарука

Гончарук / УНИАН

В сеть попала видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Чиновники обсуждают, что сказать главе государаства, который хочет знать, почему гривна показывает серьезное укрепление и откуда взялась "дыра" в бюджете.

В ходе беседы Гончарук признается, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".

На собрании предлагается придумать понятное для президента объяснение причин укрепления гривны, чтобы Зеленский не беспокоился из-за получившей неофициальное название "пирамиды ОВГЗ" - скупки инвесторами гривневых облигаций (объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа с начала года вырос на 103,7 миллиарда гривен, или более чем в 17 раз — до 110,1 миллиарда гривен - ред).

Стоит отметить, что подлинность записи на данный момент не подтверждена.

Тем не менее, часть депутатов от Слуги Народа ее уже прокомментировали и даже потребовали отставки преьмера.

Запись вызвала резонанс в сети.

"А вот это жесть!!!! Скажите мне, что это фейк по телеграмм каналам гуляет!!! Если это не фейк, то это алес...Окружение Зеленского обсуждает как одурачить Президента! Многое я конечно и без этих сливов знал и о многом писал в части пирамиды Маркаровой и госдолга, но не думал, что правительство и окружение Президента считают его идиотом", - написал политолог Михаил Чаплыга.