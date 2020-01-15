Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой

Алексей Гончарук отреагировал на задержание на взятке Натальи Чеботаревой / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не позволит никому в Государственной налоговой службе требовать неправомерную выгоду у предпринимателей и прикрываться "крышей". Так он прокомментировал задержание на взятке в 25 тысяч долларов руководителя налоговой Одесской области Натальи Чеботаревой.

"Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно – далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров", – написал Гончарук в Facebook.

Глава правительства сообщил, что дал распоряжение главе ГНС Сергею Верланову поехать в Одессу, чтобы разобраться в ситуации. Также глава Кабмина потребовал, чтобы руководителям территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата устроили проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству. Кроме того, в двухнедельный срок в налоговой должны разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников.

Напомним, сотрудники Национального бюро расследований задержали на горячем и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву. Предприимчивая чиновница предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячную плату в размере 25 тысяч долларов. За полученную сумму прокурор на протяжении месяца должен был не замечать взятки от предпринимателей, которые те несли в налоговую и не привлекать сотрудников службы к ответственности.