  1. Главная
  3. Украина

Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой

15 января 2020, 12:03

В Государственной налоговой службе проведут проверки и переаттестацию сотрудников.

Гончарук
Алексей Гончарук отреагировал на  задержание на взятке Натальи Чеботаревой / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не позволит никому в Государственной налоговой службе требовать неправомерную выгоду у предпринимателей и прикрываться "крышей". Так он прокомментировал задержание на взятке в 25 тысяч  долларов руководителя налоговой Одесской области Натальи Чеботаревой. 

"Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно – далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились. Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров", – написал Гончарук в Facebook.

Глава правительства сообщил, что дал распоряжение главе ГНС Сергею Верланову поехать в Одессу, чтобы разобраться в ситуации.  Также глава Кабмина потребовал, чтобы руководителям территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата устроили проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству. Кроме того, в двухнедельный срок в налоговой должны разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников.

Напомним, сотрудники Национального бюро расследований задержали на горячем и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву.  Предприимчивая чиновница предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячную плату в размере 25 тысяч долларов. За полученную сумму прокурор на протяжении месяца должен был не замечать взятки от предпринимателей, которые те несли в налоговую и не привлекать сотрудников службы к ответственности.

взятка налоговая чистка новости Украины Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:23
"Не возьмут на работу": Малюська рассказал, зачему ему гигантские зарплаты и пенсии
13:19
Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б мнение
13:17
"Наш долг": Путин призвал бороться с "наглым враньем" Запада
13:14
"Танец зудящего клитора, трудовые мозоли": Волочкова взбудоражила провокационным фото
13:10
Когда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзя
13:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
13:00
Путин решил "перекроить" Конституцию России: что хотят изменить
12:53
Семейные ценности: женщина с голым задом выкинула ребенка в туалет поезда - видео Видео
12:43
Потоп возле Ocean Plaza в Киеве: масштабную аварию ликвидировали Фото Видео
12:26
Родные братья из Украины насмерть разбились в ДТП в Польше
12:10
"Пол-пирожка на улице": Развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону Фото
12:05
"Президент Зеленский застрял в стене": в Беларуси женщина повеселила спасателей Видео
12:03
Гончарук анонсировал масштабные чистки в налоговой
11:57
"Снимите дуру наконец": в США показали "работу" Луценко на Джулиани Фото
11:50
Киев плевал на минские соглашения: в МИД России повесили всех собак на Украину Видео
11:37
"Сладкая конфетка": Каменских свела с ума откровенным нарядом
11:30
Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото Фото
11:26
Снял на видео, как ракета сбила боинг МАУ: в Иране арестовали очевидца авиакрушения
11:19
Новое ЧП с самолетом: лайнер сбросил топливо прямо на школьный квартал Видео
11:08
Помощь, премии, надбавки: министр соцполитики получила шокирующую сумму зарплаты
11:06
Американский офицер оценил, справится ли Киев с Донбассом после деоккупации
10:49
Авиакатастрофа в Иране: стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков Видео
10:39
Умер Стэн Кирш: причины смерти, фильмография, личная жизнь Видео
10:28
В Одессе не смог приземлиться Боинг 737: подробности инцидента
10:13
Украина экстренно обратилась к Ирану из-за крушения Боинга: что случилось
10:11
Посол Украины США пролил свет на ситуацию с закупкой Javelin
10:04
Заворотнюк перевели в другую больницу и лечат паралич: новые подробности
09:56
"Всемирный потоп": в Сети негодуют из-за нового прорыва труб в Киеве Видео
09:50
Украинский лох полюбил новых "реформаторов" мнение
09:35
"Нужно было устранить много лет назад": Трамп проехался по убитому Сулеймани
09:10
Еще с пуповиной: в Киеве мужчина нашел труп младенца в мусорном баке
08:49
Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет
08:44
Возможные атаки российских хакеров на Burisma: за дело взялась разведка США
08:35
Почему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премии мнение
08:29
Гороскоп на 15 января всех знаков Зодиака: ценная потеря и развал отношений
08:14
Крушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский след
07:40
"Без силикона": Анна Ризатдинова показала сочную грудь
07:36
У Трампа могут существенно урезать военную помощь Ираку
07:17
Большие зарплаты чиновников - далеко не главная проблема Украины мнение
07:13
Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане Видео
06:56
Зеленский открыл клинику Феофания для простых украинцев: подписан указ
06:53
Негодяи в Нафтогазе, или Зачем Кабмину бесполезная кормушка мнение
06:32
Рапсодия - модная стрижка 2020 на длинные волосы, которая молодит фото Фото
06:06
"Московские нарративы": эксперт объяснил цели патриарха Филарета
05:39
"Испытывают оружие": депутат Госдумы РФ обвинил США в теплой зиме
05:15
Черный маникюр 2020: роса на ногтях, черный френч и маникюр в горошек фото Фото
05:02
"Защита от рака и инсульта": врач раскрыла пользу чеснока
04:47
"Только начало": эксперт рассказал, когда ждать новых коммунальных аварий
04:28
"Надорвать шоколадную скважину": эксперты рассказали, как управлять анальным сексом
03:52
В Киеве в ванне погиб маленький мальчик - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять