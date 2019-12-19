Всплыли подробности вымогания взяток скандальными чиновницами ОП

Чиновницы ОПУ Светлана Кондзеля и экс-замминистра культуры Виктория Лесничая могут быть замешены в вымогательстве взяток за влияние на принятие решений Кабмином.

Согласно с информацией в постановлении суда, следствию разрешили пользоваться материалами негласных следственных действий.

По версии следствия, группа лиц, в состав которой входят работники аппарата Рады, должностные лица Офиса президента, общественные деятели, среди которых Кондзеля и Лесничая, используя свой авторитет и знакомства, возможно, совместно требовали взятки "для себя или третьего лица", а также вымогали взятки "за влияние на принятие решений должностными лицами Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, уполномоченными на выполнение функций государства".

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Напомним, НАБУ задержало чиновницу из ОПУ Светлану Кондзелю по подозрении 150 тысяч долларов взятки. По данным бюро, она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления "Нафтогаза" и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП.

Также отметим, скандальная Лесничая вышла из СИЗО под залог в полмиллиона.