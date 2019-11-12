НАБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника из Офиса президента

Сотрудники НАБУ / radiosvoboda.org

Во вторник, 12 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержало на взятке вместе с чиновницей Офиса президента бывшую экс-заместительницу министра культуры и группу лиц.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства. По их словам, сотрудники НАБУ провели операцию "под прикрытием" и задокументировали требование взятки в размере 300 тысяч долларов. Всех фигурантов дела задержали после получения первого транша - 150 тысяч долларов США.

По данным портала Цензор, НАБУ задержало главу Департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю, которая якобы требовала взятку за назначение на пост заместителя председателя правления госкомпании Нафтогаз Украины.

Позднее в пресс-службе Офиса президента подтвердили задержание своего чиновника детективами НАБУ, однако детальнее (с именем-фамилией) комментарий разворачивать не стали.

Напомним, ранее сотрудники НАБУ задержали экс-заместителя Валерии Гонтаревой в Нацбанке - Александра Писарука.