Зеленский решил "спросить" с НАБУ: появились детали нежданного визита президента / Скриншот

Глава Украина Владимир Зеленский 28 октября нанес неожиданный визит в офис Национального антикоррупционного бюро Украины.

На встрече с сотрудниками НАБУ Зеленский напомнил им об "очень высоком спросе на справедливость".

"Мы на вас влиять не будем и не хотим. Я хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы хотим, чтобы все топ-коррупционеры получили заслуженные приговоры… Это уже ваши полномочия, ваше задание, ваша энергия. Вот эту энергию – это главный вопрос, почему я приехал со своими коллегами", – заявил он на видео, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Читайте такжеНАБУ просит НАПК проверить конфликт интересов у Кличко при возведении Шулявского мостаПо его словам, в случае необходимости он готов помогать. А приехал для того, чтобы "зарядить вас этой энергией".

"Мы влиять на вас не будем, но если на вас кто-то давит, то скажите нам", – акцентировал президент.

прокомментировал Зеленский и начало работы Высшего антикоррупционного суда: "С судом тоже нелегко, но мы будем работать. Не будем влиять, но будем работать. Мы бы хотели, чтобы руки связаны были у тех, кто это заслуживает".

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