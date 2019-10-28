"Зеленский будет сажать своих": политолог оценил перспективы уголовных дел против Порошенко

Политолог оценил перспективы уголовных дел против Петра Порошенко / Reuters

Президент Владимир Зеленский хочет "посадок", но возможности для этого ограничены, заявил политолог Тарас Загородний.

Вместе тем он сомневается в том, что дела против экс-президента Петра Порошенко закончатся обвинительным приговором.

"Я не думаю, что Петра Алексеевича кто-то посадит, все закончилось на уровне свидетелей. Открыли 11 дел, а чего не можете хотя бы одно подозрение предъявить… Это говорит о том, что, скорее всего, дел нет", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Эксперт обратил внимание на то, что Порошенко фигурирует лишь как свидетель в уголовных делах, которые "начали умирать".

В то же время политолог предположил, что если Зеленский и "будет сажать, то своих".

"Хорошая мишень, они (депутаты от Слуги народа, - ред.) тоже поддаются соблазнам. Тем более что многих понабирали с улицы, для которых 5 тысяч долларов – сумасшедшие деньги. Это вполне реальный сценарий, Зеленскому нужно показывать результат – посадки. А посадить своих – это самый легкий вариант", – добавил Загородний.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко оценил вероятность роспуска парламента.