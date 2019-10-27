"Раскол Слуги народа": политолог оценил вероятность роспуска парламента

Политолог оценил вероятность роспуска парламента / Facebook Слуга народа

Слухи о расколе фракции партии Слуга народа и о начале парламентского кризиса не имеют под собой основания, заявил политолог Владимир Фесенко.

"Мой прогноз никакого роспуска парламента в ближайшей перспективе не будет. Если Конституция будет соблюдаться, как минимум, до осени следующего года он должен работать", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Вместе с тем политолог высказал мнение о том, что позиция нардепа Александра Дубинского стала для Слуги народа "геморроем".

"Раскола не будет, но Дубинский начнет свою самостоятельную политическую карьеру, просто чуть позже", - добавил Фесенко.

Напомним, ранее в Слуге народа оценили возможность досрочных выборов в Раду.