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Стоит ли ждать роспуска Рады из-за скандала в Слуге народа

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

25 октября 2019, 07:02

Причин для роспуска парламента нет чисто юридически, так как минимум год нельзя распускать ту Раду, которая была избрана на досрочных парламентских выборах.

Рада
После скандала в Слуге народа, руководство фракции начнет действовать более гибко / Фото: УНИАН

За последнее время в Слуге народа произошло несколько публичных скандалов. Самый громкий из них - с попыткой подкупа депутатов, членов парламентского комитета по вопросам финансов. Вследствие чего Зеленский лично призвал депутатов пройти тест на полиграфе.

Но, несмотря на это, в Слуге народа нет никакого раскола. Почему я так считают: судя по голосованиям в сессионном зале, абсолютное большинство депутатов СН сохраняют лояльность к президенту. Скорее, есть некое недовольство отдельных депутатов, которые хотят продемонстрировать свои интересы или опасения. Например, если речь идет об ограничении их статуса как депутатов.

Это не раскол, это, по сути, нормальная внутрифракционная ситуация. Это было всегда и у всех, в разных формах или масштабах. И, как правило, ранее фракции старались решать такие проблемы в закрытом режиме. А здесь, учитывая, что новые депутаты еще не успели стать политиками и привыкли жить в публичном поле, все свои эмоции привыкли демонстрировать на публике. Это как в молодой семье – если любовь, то с увлечением в турборежиме, если скандал – то такой, что слышат все соседи.

Читайте такжеПервый кризис в Слуге народа - только начало расколаОднако, несмотря на недавние скандалы и нынешнюю ситуацию с полиграфом, И если, например, по роспуску прошлой Рады в мае были разночтения, то тут есть прямой запрет. Во-вторых, сейчас, даже судя по словам Александра Корниенко, это неактуально.

Никто пока никого не будет распускать - пока есть большая фракция, в ней возникают внутренние проблемы. Для аналогии - заболел ребенок простудой. Можно же лечить терапией, а не проводить хирургическое вмешательство. Так и тут - все обойдутся терапией. Хотя Зеленский в своем марафоне предупредил - если что, распустит.

Думаю, что тут будут решать ситуацию иначе – путем обычной смены алгоритмов. Например, если раньше была такая установка – если пришел законопроект от президента, его нужно принимать без каких-либо обсуждений, то сейчас, скорее всего, руководство фракции и Офис президента, которые задают темп, будут действовать более гибко – по тем законопроектам, которые имеют большой политический вес (те же изменения в Конституцию) и по законопроектам, по которым могут возникать критические замечания определенной части депутатов, по ним будут обсуждения, рейтинговые голосования. И только после того, как будет найден консенсус, подобные законы будут выносить в зал парламента.

У Зеленского, в отличие от Порошенко, пока нет такой критической зависимости от других фракций. Разве что дополнительные голоса могут потребоваться в конституционных законопроектах. И как раз в этих вопросах фракции Зеленского понадобятся потенциальные союзники, так как по многим вопросам правящую фракцию и ранее поддерживали и Батькивщина, и Голос, и другие фракции. Так что в этом нет ничего удивительного.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Батькивщина народные депутаты Слуга народа Александр Дубинский партия Голос
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