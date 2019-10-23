"Мы здоровы и хотим вернуться в точку ноль": Арахамия объяснил суть проверки на полиграфе

Арахамия объяснил суть проверки на полиграфе / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, который ранее изъявил желание пройти проверку на полиграфе, убеждает в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа" – такого нет. У нас нормальное монобольшинство. Вы же видите, как мы голосуем", – сказал Арахамия на брифинге.

Комментируя информацию о взятках для членов комитета по финансам за неотмену "электронных площадок", которые работают в интересах Антона Яценко, Арахамия подтвердил, что будет два полиграфа: "один сегодня – показательный, второй – один для всех".

"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение, потом господин Лещенко или кто-то об этом написал – и начались какие-то интриги, скандалы, расследования. Это такое интимное дело внутри фракции – мы хотели сами его решить спокойно и непублично. Но если публично – давайте делать это максимально публично", – особо отметил глава фракции Слуга народа.

При этом Арахамия утонил, что тот факт, что САП открыла уголовное производство по информации СМИ – это еще не значит, что будут основания для подозрений.

"Мы во фракции хотим вернуться в точку ноль, когда нет никаких взаимных обвинений. Мы все проверились – и говорим: "Мы все здоровы, счастливы, давайте работать дальше". Если кто-то покажет какие-то риски – вот тогда это будет другая история", – разъяснил ситуацию он.

Также Арахамия убежден, что исключение из фракции – это наименьшее из возможных наказаний.

"Сегодня мы просто идем (проходить полиграф) с Дубинским, потому что Дубинский впереди паровоза полез. Я говорю: "Ну, давай тогда я с тобой, потому что я лидер фракции – я должен собственным примером демонстрировать" (открытость)", – подчеркнул он, передает УП.

Читайте также"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видеоНапомним, члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе в связи с информацией о возможном получением взяток "слугами народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были", - заявляет Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что проверить нужно и "депутата, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов".

"И, если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - особо отметил Зеленский.