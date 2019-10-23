"Мы с такими депутатами попрощаемся": Зеленский потребовал проверить на ложь "слуг народа"

Зеленский потребовал проверить "слуг народа" на полиграфе / Фото: УНИАН

Члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе в связи с информацией о возможном получением взяток "слугами народа", заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября, который ранее в Японии встретился со Штайнмайером.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были", - заявляет Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что проверить нужно и "депутата, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов".

"И, если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - особо отметил Зеленский.

При этом президент обратил внимание на то, что несмотря на то, что находится сейчас в Японии, он в курсе всего, что происходит в стране.

"Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - сказал Зеленский.

Отметим, в комментариях отметили, что прохождение полиграфа ничего не даст.

"Примусове проходження детектора брехні протирічить чинному законодавству України. До того ж, у світі немає практики, яка визнає результати поліграфа стовідсотковими. Тому запропонований метод не може бути втілений у життя, потрібно шукати інші методи", - высказалась Татьяна Юрченко.

"Я думав, що перевіряти на детекторі брехні, а потім направляти до антикорупційних органів будуть пройдисвітів і казнокрадів минулої каденції. А тут самі своїх дискредитують. От до чого призводить неякісне формування команди, Володимир Зеленський", - добавил Омелян Тарнавский.

Читайте также"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видеоНапомним, ранее представитель партии Слуга народа Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить на детекторе лжи членов финансового комитета Верховной Рады.

Причиной решения о проверке на детекторе лжи стало обращение в ОП нескольких депутатов, "которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

Сам Дубинский является заместителем главы финансового Комитета Рады. Нардеп заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.