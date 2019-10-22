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У Зеленского "слуг народа" хотят проверить на детекторе лжи - нардеп

22 октября 2019, 07:44

Александр Дубинский заявил, что готов пройти проверку на полиграфе.

Александр Дубинский в Раде
Александр Дубинский является заместителем главы финансового комитета парламента / facebook.com/yan.dobronosov

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить на детекторе лжи членов финансового комитета Верховной Рады. Об этом сообщил представитель партии Слуга народа Александр Дубинский, который ранее устроил словесную перепалку со спикером парламента Дмитрием Разумковым и предложил переименовать Слугу народа в Слугу МВФ.

Причиной решения о проверке на детекторе лжи стало обращение в ОП нескольких депутатов, "которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

Сам Дубинский является заместителем главы финансового Комитета Рады. Нардеп заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

"Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Несмотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту!" - написал он в Facebook.

Также Дубинский добавил, что нужно проверить на детекторе лжи сотрудников Офиса президента и других нардепов.

Напомним,  ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский возмутил украинцев тем, что ел из судочка прямо в зале заседаний парламента. Кроме того, экс-руководитель Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун жестко потроллила народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского, фактически сделав его "лицом геморроя".

Верховная Рада полиграф Детектор лжи Слуга народа Александр Дубинский новости Украины
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