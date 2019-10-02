"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео

Нардеп Дубинский решил покушать прямо в зале заседаний ВР.
Верховная Рада не престаёт удивлять, а нардепы – не прекращают разрывать шаблоны и выходить за рамки принятого.
Казалось бы, чем только в Раде не было. В частности, недавно Петр Порошенко задремал в Раде и вызвал шквал эмоций в Сети.
На сей раз в центре внимания оказался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
К слову, Дубинский прямо во время заседания Верховной Рады 2 октября устроил себе обед.
Видео нардепа, прохаживающегося по залу Рады с наполненной едой емкостью и вилкой опубликовал Ян Доброносов в Facebook.
В соцсети под видео украинцы стали возмущаться, что это возмутительно.
"Как-то неприлично", - сказала Таня Овчинникова.
"Позер", - убеждена Оля Сыч.
"Ніякої поваги до виборців і взагалі до Держави", - добавила Людмила Шеремета.
"Реально, возмутительно. Там, вообще, хоть какие-то правила этикета и поведения есть?", - сказала Власта Егина.
Читайте также"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммыНапомним, ранее Депутаты Верховной Рады от Оппозиционной платформы "За жизнь" (во главе с Виктором Медведчуком) вывесили на трибуну в парламенте плакат с надписью "Я проти цензури" - по всей вероятности, протестуя против дзапрета цифрового вещания каналу "112 Украина".
Однако депутаты от партии Голоса (во главе со Святославом Вакарчуком) не оценили инициативу и нанесли на плакат уже овеянный легендами лозунг "ПТН ПНХ". Фоторезультаты своих действий они опубликовали на своей странице в Facebook.
"Напоминаем всем нашу позицию простым языком. P.S. Это плакат "величайших защитников" свобод и прав - фракции "ОПЗЖ", - подписаны снимки.