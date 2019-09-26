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Нацсовет отказал в продлении цифровых лицензий каналу 112 Украина

26 сентября 2019, 12:58

Решение было принято единогласно.

Канал 112
Нацсовет принял решение по лицензии канала 112 Украина / detector.media

Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании в четверг, 26 сентября, единогласным решением отказала в продлении цифровых лицензий  телеканалу 112 Украина.

Перед голосованием состоялся обмен аргументами, в том числе были заслушаны позиции юриста канала 112 Украина Василия Сметаны и присутствовавшего на заседании главы Комитета Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

Отметим, что члены Нацсовета настаивали на том, что лицензия канала не продляется из-за системных нарушений. В частности, за все время своего вещания канал нарушал программную концепцию вещания.

Читайте такжеУ Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и ZikВ свою очередь Сметана акцентировал внимание на том, что Нацсовет 34 раза ответил отказом каналу на смену программной концепции. По его словам, телеканал в отведенный законом срок подавал заявку на продление лицензии.

При этом Шуфрич обратил внимание на то, что лишение телеканала лицензий не даст автоматически цифровых частот региональным телеканалам.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания вынес решение по телеканалу Newsone.

лицензия Нацсовет 112 Украина
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