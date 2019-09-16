Телеканал 112 Украина могут лишить лицензии – адвокат

112 Украина может исчезнуть с экранов телевизоров / 112 Украина

Шестой апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию телеканала 112 Украина, следствием решения может стать аннуляция лицензии вещателя.

"С сегодняшнего дня это решение вступает в силу, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вопроса о продлении лицензии телеканала 112 Украина", - сообщил юрист телеканала 112 Украина Василий Сметана.

Уточняется, что решение в данном случае будет принимать Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

"С сегодняшнего дня это решение вступает в силу, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания вопроса о продлении лицензии телеканала 112 Украина", — заявил юрист.

Защитник добавил, что регулятор, скорее всего, откажет в продлении лицензии. По словам Сметаны, в случае аннуляции лицензии телеканал обязан будет прекратить вещание в этот же день.

"Все зрители, которые смотрят телеканал 112 Украина по Т2, это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность", — констатировал защитник.

Напомним, группа депутатов из фракций Слуга народа и партии Голос предлагают создать временную следственную комиссию, которая займется обстоятельствами смены собственника телеканалов NewsOne, 112 и Zik.