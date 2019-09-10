У Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и Zik

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Группа депутатов из фракций "Слуга народа" (политсила президента Владимира Зеленского) и партии "Голос" предлагают создать временную следственную комиссию, которая займется обстоятельствами смены собственника телеканалов NewsOne, 112 и Zik.

Соответствующее сообщение опубликовал один из глав партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в соцсете Facebook.

"Слуги народа и Голос подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию "пророссийской направленности" каналов NewsOne, 112 и Zik - вот вам и цепочка: обстрел канала из гранатомета,незаконное заседание Нацсовета и вот теперь..." - написал он.

Читайте такжеГенпродюсера NewsOne СБУ вытянуло на допрос: подробностиПозднее портал Страна опубликовал фотокопию соответствующего постановления Верховной Рады. Согласно документам, временная следственная комиссия обязана проверить обстоятельства покупки, источников оплаты во время смены владельцев телеканалов, а также производимые NewsOne, 112 и Zik передачи и их участие в возможных "информационных операциях, направленных на подрыв обороноспособности государства".

Есть информация, что комиссию возглавит нардеп из фракции "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, а ее заместителем будет нардеп из фракции "Голоса" Александр Устинов.

Напомним, ранее Нацсовет по ТВ назначил внезапную проверку каналу Zik. До этого регулятором было объявлено о планах подать иск в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne.