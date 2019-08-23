NewsOne лишают лицензии? Нацсовет пошел в суд / Википедия

После того, как в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne были зафиксированы нарушения, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания намерен подать иск в суд об аннулировании лицензии канала.

"Проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение", – рассказал член Нацсовета Сергей Костинский в эфире телеканала Прямой.

По его словам, Нацсовет занимался мониторингом телеканала, в том числе во время выборов. В результате "зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе".

Поэтому теперь суд должен решить дальнейшую судьбу NewsOne.

"Есть проект решения, который предусматривает обращение Нацрады в суд относительно аннулирования лицензии", – заявил Костинский.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост": Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве. Позднее сообщалось о том, что сайт Миротворец наказал ведущего этого телемоста с российской стороны – Андрея Малахова.