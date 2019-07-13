"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова

Андрей Малахов попал в Чистилище Миротворца / МедиаНяня

В пятницу, 12 июля, российского телеведущего Андрея Малахова внесли в Чистилище центра Миротворца за участие в пропагандистском так называемом "телемосте" между РФ и Украиной под названием Надо поговорить.

Ведущий сознательно участвовал в информационно-пропагандистской провокации России, говорится на сайте Миротворца.

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — … т.н. "телемост" между Россией и Украиной…, организованной антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1", — обвинили Малахова в центре.

/ Скриншот с psb4ukr.org

На странице Миротворца в Facebook говорится, что предложение Малахову вести "телемост" было таким, что он не смог отказаться.

"Ну, привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны (противостояния с Украиной — Ред.) на роль ведущего…", — полагают в центре.

Российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост" — Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве.