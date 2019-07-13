"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова

13 июля 2019, 07:55

Ведущий шмыгал между капельками целых 5,5 лет, отметили в Миротворце.

Малахов
Андрей Малахов попал в Чистилище Миротворца / МедиаНяня

В пятницу, 12 июля, российского телеведущего Андрея Малахова внесли в Чистилище центра Миротворца за участие в пропагандистском так называемом "телемосте" между РФ и Украиной под названием Надо поговорить.

Ведущий сознательно участвовал в информационно-пропагандистской провокации России, говорится на сайте Миротворца.

"Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России — … т.н. "телемост" между Россией и Украиной…, организованной антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1", — обвинили Малахова в центре.

/ Скриншот с psb4ukr.org

На странице Миротворца в Facebook говорится, что предложение Малахову вести "телемост" было таким, что он не смог отказаться.

"Ну, привет, Малахов. Ты долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет. Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны (противостояния с Украиной — Ред.) на роль ведущего…", — полагают в центре.

Российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост" — Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Миротворец Андрей Малахов телемост чистилище Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:50
Американский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по Донбассу
08:42
Курорты Турции в огне: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео Видео
08:27
Спасение рядового Маркива мнение
08:20
Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским Видео
07:55
"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова Видео
07:44
Передозировка популизом или Почему засранцы из Рады должны отменить закон про кастрацию мнение
07:25
Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ Видео
06:53
Как кум Путина проводит информационную оккупацию Украины мнение
06:42
Суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты
06:29
Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый
05:53
Тука озвучил совет Зеленскому относительно Путина Видео
05:36
Доживем лишь до понедельника: в архивах NASA и МКС нашли фото несущейся к Земле Нибиру Видео
05:05
Навсегда затворяют ворота: Ученые выяснили, почему женщины наотрез откзываются от секса
04:52
Эксперты назвали продукты, которые крадут молодость
04:35
"Убивали украинцы": в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию
04:27
Черника: что нужно знать об этой ягоде и вся правда о полезности для глаз Видео
04:13
Эксперты как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала
03:30
Эксперт показала упражнения для остановки старения лица: опубликовано видео Фото Видео
03:13
Львов подписал бразильского форварда
02:59
Но отверстие только одно: Панин использовал две ноги на фото
02:30
Эксперт назвала самые распространенные причины отечности: как себя уберечь
02:01
Девушка украинского футболиста выставила в сеть откровенное видео
01:54
ФИФА введет технические поражения за расизм и дискриминацию
01:30
Голову выбросил на свалку: в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике Видео
01:12
Ирина Шейк топлес снялась в интимной фотосессии Фото
00:45
Европа превратится в Африку: ученые предупредили о резком росте температуры
00:22
Известная российская теннисистка зажгла на итальянском пляже
12 июля, пятница
23:37
Чтобы липкие и влажные сны: порнозвезда светанула грудью и телом на пачке откровенных фото Фото
23:03
Виноделы Грузии устроили протест против грозившегося мочиться в вино гендиректора Рустави 2
22:28
Климец и Корсун завоевали золотые медали Универсиады
22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять