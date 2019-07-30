Скандал с телемостом: в Нацсовете рассказали о проверке NewsOne и пригрозили санкциями

На канале NewsОne прошла внеплановая проверка

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил о том, что в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne были зафиксированы нарушения.

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

Он также подтвердил, что проверка Нацсовета обнаружила на телеканале факты разжигания вражды.

Читайте также"Пукнул с трибуны": Тука оценил реакцию Зеленского, Рады и силовиков на скандальный телемост Украина-Россия"Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях", - отметил Костинский.

По его словам, в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом Россия 1 и ряд других фактов.

"Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - добавил Костинский.

Напомним, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время чата в Главреде назвал идею проведения телемоста с РФ политтехнологической провокацией.