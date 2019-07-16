"Исключительно предвыборная провокация": эксперт оценил попытку проведения скандального телемоста с РФ

Алексей Кошель / Главред

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал идею проведения телемоста между украинским телеканалом NewsOne и пропагандистским каналом Россия 24 обычной политтехнологической провокацией, которая требовалась для того, чтобы добавить голосов пророссийских избирателей Оппозиционной платформе - За жизнь.

"Анонсированный телемост между телеканалом NewsOne и Россия 24 был исключительно предвыборной провокацией, которая оказалась довольно эффективной для политической партии Оппозиционная платформа - За жизнь. Эта политическая сила дала четкий сигнал радикально настроенным пророссийским избирателям в Украине, что Оппоплатформа - политический монополист в вопросах дружбы с Россией", - заявил он во время чата на Главреде.

По словам Кошеля, пророссийских избирателей в Украине немного, но они есть.

"У нас хранятся избиратели компартии, партии Наталии Витренко, бывшей Партии регионов и других. К тому же, социологические опросы показывают, что 16% украинцев положительно оценивают роль Иосифа Сталина - к счастью, не 52%, как в России, но все равно достаточно много", - отметил Кошель.

С другой стороны, вброшенная идея про телемост - не просто провокация, а попытка формировать повестку дня в Украине, считает эксперт.

Читайте такжеТелемост не нужен Путину, это Медведчук показал свою силу - политолог"На фоне скандала с мостом другие мелкие российские провокации и пророссийские тезисы, например, о прямых переговорах с "Л/ДНР", вопрос двуязычия и т.д., будут выглядеть значительно мягче. Поэтому это была часть российской пропагандистской кампании", - считает эксперт.

Кроме того, Кошель предложил свой вариант "расправы" с телеканалом NewsOne.

"Телеканал NewsOne должен быть национализирован, и на его базе мог бы быть создан достаточно качественный пропагандистский канал, который бы вещал для оккупированного Крыма или Донбасса. У нас таких каналов не хватает. Об усилении такой работы, кстати, в свое время уже говорил президент Зеленский", - заметил Кошель.

Отметим, Кошель также рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой Раде.

Ранее политолог рассказал, как наказать Медведчука за историю с телемостом.