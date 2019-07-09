"Отправить на скотобойню": политолог рассказал, как наказать Медведчука за историю с телемостом

9 июля 2019, 12:23

Эксперт выразил недоумение, почему по поводу телемоста Надо поговорить бездействуют надзирающие за ТВ органы.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Олег Соскин, известный украинский экономист/политолог и директор Института трансформации общества в колонке для Главреда заявил о том, что идея проведения  телемоста между украинским телеканалом NewsOne и пропагандистским каналом Россия 24 - однозначная провокация, причем инспирированная Виктором Медведчуком (кумом президента РФ Владимира Путина).

"Вот Медведчук, который фактически является агентом Путина, который напрямую нарушает украинское законодательство, общаясь с главным архитектором этой войны, и теперь решил еще проводить телемост – это удар по достоинству, памяти всего украинского народа. Всей Украины", –  утверждает эксперт.

Соскин также откровенно недоумевает, почему в сложившейся вокруг телемоста ситуации бездействовали наблюдающие за телевидением органы.

"У нас есть комитет по телевидению, и в нем сидят жирные каплуны [специально откормленные на мясо кастрированные петухи - Главред] - так почему же они не реагируют? Если испугались Медведчука, то должны об этом сказать, и тогда их необходимо заменить – выгнать или отправить в окоп. Пусть они пару дней посидят, когда мины и снаряды  бьют по их блиндажам, а потом принимают решения", − высказался он.

Читайте такжеВ РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый форматКроме того, Соскин считает что делом с несостоявшимся телемостом должна немедленно заняться главная украинская спецслужба - СБУ.

"СБУ должна открыть уголовное производство – на каких основаниях это все делается. Почему один человек – частное лицо, не депутат, не какой-то чиновник, а вообще никто, присвоил себе функцию государства Украина и проводит государственную политику, имея какие-то особенные отношения с Путиным", − утверждает он.

В конечном итоге, Соскин предлагает не останавливаться на полумерах и вплотную заняться вопросом со влиянием Медведчука на информационное пространство Украины:

"А может наступило время вообще арестовать Медведчука и начать комплексное расследование. У Медведчука нет поддержки и за ним никто не пойдет. Кто-то поднимется или выйдет на улицы? Да никогда не будет массовых акций. Если его арестуют, вообще никто не выступит в его поддержку. [...] И Медведчук – это троянский конь Путина здесь, в Украине. И единственный выход – это отправить коня на скотобойню", − подытожил он.

НАпомним, ранее  политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко объяснил, почему телемост Надо поговорить не был нужен Владимиру Путину, но необходим - Виктору Медведчуку.

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