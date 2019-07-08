Генпрокуратура завела дело о госизмене из-за телемоста с Россией - Луценко

8 июля 2019, 14:45

Кроме того, следователи позвали на допрос владельца холдинга, в который входит Newsone - Тараса Козака.

Луценко
Юрий Луценко / УНИАН

Владельца украинского телеканала Newsone Тараса Козака вызвали на допрос в Генпрокуратуру по свежеоткрытому уголовному делу о подготовке телемоста с российским пропагандистским телеканалом Росссия 24.

С таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Интерфакс. Следователи расценили идею телемоста как покушение на государственную измену.

По словам Луценко, Генпрокуратура готовит представление об аресте активов Тараса Козака. 

К слову, канал NewsOne с июня 2019-го входит в холдинг Новости Тарас Козака - сподвижника украинского политика Виктора Медведчука (и кума Владимира Путина).

Напомним, накануне одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone

Позднее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, крайне невысоко  оценил идею телемоста с РФ и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск. 

Далее, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста.
 

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