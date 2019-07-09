Медведчук – троянский конь Путина, которого нужно отправить на скотобойню

9 июля 2019, 06:51

Уровень недоверия к этому человеку невероятно высокий, он зашкаливает – фактически на таком же уровне, как у Виктора Януковича или Николая Азарова.

Виктор Медведчук

Телемост между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским Россия 24, который позже отменили, это однозначно провокация.

Можно представить, какие были бы настроения у семей, чьи близкие погибли на фронте. Дети, жены, матери, родители стоят возле памятников, плачут. А еще десятки тысяч инвалидов сегодня остались без ног и без рук.

Кремлевское руководство и Российская Федерация – агрессор, а Владимир Путин тот, кто забрал у Украины 7 процентов территорий, который сделал миллионы людей беженцами и изгнанниками, по приказу которого разрушена одна треть территорий Луганской и Донецкой областей, оккупирован, захвачен и аннексирован Крымский полуостров.

И вот Медведчук, который фактически является агентом Путина, который напрямую нарушает украинское законодательство, общаясь с главным архитектором этой войны, и теперь решил еще проводить телемост – это удар по достоинству, памяти всего украинского народа. Всей Украины.

Это сдача интересов государства и плевок в лицо ветеранов. Поэтому ни при каких обстоятельствах с агрессором не может быть никаких телемостов.

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У нас есть комитет по телевидению, и в нем сидят жирные каплуны - так почему же они не реагируют? Если испугались Медведчука, то должны об этом сказать, и тогда их необходимо заменить – выгнать или отправить в окоп. Пусть они пару дней посидят, когда мины и снаряды  бьют по их блиндажам, а потом принимают решения.

Первое, что сейчас нужно сделать – это отобрать лицензию у канала. Второе - создать следственную комиссию и принять закон про то, что один человек не может иметь один или несколько каналов. Это должны быть публичные акционерные открытые общества, где нет контрольного пакета акций.

СБУ должна открыть уголовное производство – на каких основаниях это все делается. Почему один человек – частное лицо, не депутат, не какой-то чиновник, а вообще никто, присвоил себе функцию государства Украина и проводит государственную политику, имея какие-то особенные отношения с Путиным.

А может наступило время вообще арестовать Медведчука и начать комплексное расследование. У Медведчука нет поддержки и за ним никто не пойдет. Кто-то поднимется или выйдет на улицы? Да никогда не будет массовых акций. Если его арестуют, вообще никто не выступит в его поддержку. Если суд решит, что его нужно вычеркнуть из списков партии, то я тоже думаю, что ничего не произойдет, все будет хорошо. Если прямо выступят в его поддержку Вадим Рабинович и Юрий Бойко, то это пятая колонна и агенты Путина – так нужно ставить вопросы.

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Уровень недоверия к этому человеку невероятно высокий, он зашкаливает – фактически на таком же уровне, как у Виктора Януковича или Николая Азарова. Но он почему-то находится в Украине, а эти полномочия ему дали Петр Порошенко и Кучма. 

Медведчук рассчитывает, что все промолчат, ожидая, что общество промолчит. Это точно также, как они навязывали Андрея Клюева, Рената Кузьмина, которые пытались пройти в Раду, как кандидаты в депутаты.

Сейчас на международном уровне Италия выступает на стороне России. А мы и дальше молчим, никто из украинских чиновников даже ноту не дал. Греко-католическая церковь по этому поводу молчит. Разве непонятно, зачем Путин ездил к Папе Римскому? Чтобы греко-католикам ничего не дали, не признали Украинскую православную церковь, и чтобы дальше продолжался конфликт.

И Владимиру Зеленскому, Андрею Богдану и другим детям стоит поучить историю – еще никогда уступками не удалось договориться с агрессором. Никому и никогда. Любая политика умиротворения агрессора приводит к тому, что он наглеет и захватывает еще большие территории.

И Медведчук – это троянский конь Путина здесь, в Украине. И единственный выход – это отправить коня на скотобойню.  

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, для Главреда

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