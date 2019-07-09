Телемост не нужен Путину, это Медведчук показал свою силу - политолог

Телемост нужен Медведчуку, а не Путину / vybor.ua

У нас действует подпольный обком, в котором есть три богатыря – это президент Владимир Путин, бывший президент Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И они практически контролируют большинство государственных структур, и таким образом показывают свою силу и власть, рассказал в комментарии Главреду политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По словам Небоженко, идея телемоста между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским Россия 24, который отменили, неправильна в силу того, что у нас 15 тысяч погибших.

"Тем не менее, Медведчук продемонстрировал, что способен управлять повесткой дня страны. Журналисты знают, что повестка - это наиболее важные темы, которые рассматриваются. И они ищут наибольшие информационные и эмоциональные конфликты. И Медведчук показал свою силу. Он активно борется за место под солнцем, и ему нужно, чтобы как можно больше его людей прошло в Верховную Раду", - объяснил политолог.

Читайте также"Держиморда и душитель свободы": Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемостаНебоженко убежден, что для Петра Порошенко это тоже важно, потому что таким образом идет мобилизация электората западной Украины – для жителей этого региона очень важно, чтобы не было никаких контактов с Россией. И это отличный повод.

"И, конечно же, это прямой удар по главе государства Владимиру Зеленскому. Президенту Виктору Януковичу в 2013-ом, чтобы подкупить, Россия дала три миллиарда долларов. Зеленскому никто ничего не дает, его "щемят", над ним издеваются", - подчеркнул эксперт.

Небоженко напомнил, что параллельно с телемостом появилась сфабрикованная пленка, на которой президент Зеленский якобы ведет себя неадекватно.

"Я смотрел настоящую - и ничего такого на ней не было. Это давление на Зеленского. Пока он его выдерживает. Но все говорит о том, что давление будет только усиливаться как со стороны Медведчука, так и со стороны органов, контролируемых Порошенко", - считает политолог.

Также Небоженко отметил, что ситуация с мостом вряд ли сильно нужна Москве и Путину.

Скорее всего, все это затеяно по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи. На рейтинге партии Медведчука ситуация с телемостом вряд ли каким-то образом может отразиться, свои 10% они набирают в любом случае. У них есть электорат, он достаточно ядерный, со своей идеологией.

А вот у Оппоблока, в который вошли несколько партий, таких как Видродження, Наши и Доверяй делам - одесского и харьковского мэров. У них слабенькие рейтинги, отобрать голоса можно", - резюмировал Небоженко.

Напомним, ранее у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ.