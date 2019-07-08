У офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ

У офиса NewsOne устроили акцию протеста / hromadske.ua

В понедельник, 8 июля, возле офиса телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с РФ, устроили акцию протеста.

На акции собралось около 100 протестующих, при этом у телеканала собралось втрое больше охраны, передает Громадське.

Издание отмечает, что во время акции протестующие зажгли файеры.

В то же время на митинге нет никакой политической символики.

"Ідемо на телеміст!" — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 8, 2019

Напомним, в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Ранее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Накануне одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.