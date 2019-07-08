Надо поговорить: на NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ

На канале NewsOne рассказали об идее телемоста Надо поговорить

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о том, что телемарафон Надо поговорить с каналом Россия24 должен был проходить без участия сомневающихся в то, что Крым и Донбасс – это Украина.

"Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина", - написал он в Facebook.

Еще одним условием был запрет на участие в эфире пропагандистов или находящихся под санкциями Украины, США, ЕС.

"Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей без подставных людей в студии", - подчеркнул Голованов.

Читайте такжеТелемост Украина-Россия: Путин определился со сценарием по УкраинеВ интервью Вестям он добавил, что проект задумывался как возможность дать возможность двум семьям из Москвы и Киева, которые не виделись 5 лет, пообщаться.

"Это должен был быть диалог между семьями. Не буду называть фамилии, но речь о двух семьях из России, Москва, и Киеве. Они пять лет не виделись. И мы планировали дать им возможность пообщаться в режиме live, перед телекамерами. Это человеческий формат, о людях и судьбах, а не о политике. Нашим главным условием, когда задумывалась эта история, было отсутствие в обеих студиях политиков и "политических" комментаторов – экспертов и т.п., кто уводил бы разговор в сторону того, кто из политиков плохой или хороший. И от обвинений", - добавил он.

Ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк призвал политиков прекратить истерику по поводу телемоста между Украиной и Россией и заявил, что ведомство в этом направлении работает и ищет решение.

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Как известно, одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.