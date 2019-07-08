В РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат

8 июля 2019, 17:48

В ВГТРК подчеркнули, что учитывают позицию украинских коллег.

ВГТРК
В ВГТРК не отказались от идеи телемоста с Украиной / Скриншот

Скандальный телемост между Украиной и Россией Надо поговорить может состоятся в Москве.

Такое предложение озвучили во Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, которая является одним из соорганизаторов телемарафона, об отмене которого заявили на канале NewsOne.

"Принимая во внимание это обстоятельство, мы со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля в пятницу в студию телеканала Россия 1 в Москве. Потому что убеждены: Надо поговорить", - цитирует Интерфакс пресс-службу ВГТРК.

В ВГТРК также добавили, что не могут "не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

Читайте такжеПять выводов из скандала с телемостом НьюсванаРанее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

Накануне одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

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