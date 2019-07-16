Рекордный рейтинг: эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой Раде

Слуга народа не сможет единолично сформировать парламентскую коалицию, считает Алексей Кошель.
На внеочередных парламентских выборах партия Слуга народа получит рекордное количество голосов за всю историю украинского парламентаризма, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Вместе с тем он убежден, что Слуга народа не сможет единолично сформировать парламентскую коалицию.
"То есть вопрос не только в рейтингах партии, а в том, сколько эта партия может получить в мажоритарных округах. Во многих округах Слуга народа выдвинула достаточно слабые кандидатуры, которые не проводят активной избирательной кампании, фамилии которых незнакомы для избирателей, и времени, чтобы донести до избирателей информацию о той или иной личности, о ее позиции и политической программе, достаточно мало", - пояснил эксперт во время чата в Главреде.
Читайте такжеСлуга народа на коне и провал Вакарчука - предвыборный опрос в РадуОн также спрогнозировал неприятный сюрприз, который ждет Слугу народа, когда результаты выборов в мажоритарных округах будут существенно отличаться от результатов выборов в общенациональной части списка.
"То есть совершенно очевидно, что речь может идти исключительно о коалиции двух или трех политических партий в парламенте, но не может идти речь о единоличном большинстве из-за активности и работы в мажоритарных округах и ряд конфликтных ситуаций в мажоритарных округах, когда эту политическую партию обвиняли в том, что она выдвигает своих кандидатов учитывая интересы тех или иных групп", - добавил Кошель.
Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского заявили о планах провести еще одни досрочные выборы.