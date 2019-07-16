Рекордный рейтинг: эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" для Слуги народа в новой Раде

Слуга народа получит рекордное количество голосов, подчеркнул Алексей Кошель / УНИАН

На внеочередных парламентских выборах партия Слуга народа получит рекордное количество голосов за всю историю украинского парламентаризма, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Вместе с тем он убежден, что Слуга народа не сможет единолично сформировать парламентскую коалицию.

"То есть вопрос не только в рейтингах партии, а в том, сколько эта партия может получить в мажоритарных округах. Во многих округах Слуга народа выдвинула достаточно слабые кандидатуры, которые не проводят активной избирательной кампании, фамилии которых незнакомы для избирателей, и времени, чтобы донести до избирателей информацию о той или иной личности, о ее позиции и политической программе, достаточно мало", - пояснил эксперт во время чата в Главреде.

Читайте такжеСлуга народа на коне и провал Вакарчука - предвыборный опрос в РадуОн также спрогнозировал неприятный сюрприз, который ждет Слугу народа, когда результаты выборов в мажоритарных округах будут существенно отличаться от результатов выборов в общенациональной части списка.

"То есть совершенно очевидно, что речь может идти исключительно о коалиции двух или трех политических партий в парламенте, но не может идти речь о единоличном большинстве из-за активности и работы в мажоритарных округах и ряд конфликтных ситуаций в мажоритарных округах, когда эту политическую партию обвиняли в том, что она выдвигает своих кандидатов учитывая интересы тех или иных групп", - добавил Кошель.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского заявили о планах провести еще одни досрочные выборы.