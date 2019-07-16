Лидерство Слуги народа и "пролет" Голоса: опубликован новый предвыборный рейтинг

Слуга народа на внеочередных парламентских выборах набирает 52,3% голосов

Партия Слуга народа на внеочередных парламентских выборах набирает 52,3% голосов избирателей, определившихся со своим выбором.

Как показали результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за партию Оппозиционную платформу - За Жизнь планируют отдать свой голос 10,3% респондентов.

Партию Европейская Солидарность готовы поддержать на выборах 7,9%, Всеукраинское объединение Батькивщина - 5,8%, а партию Сила и Честь 5,1% опрошенных.

В то же время партию Святослава Вакарчука Голос готовы поддержать лишь 4% респондентов, что оставляет ее за бортом нового парламента.

/ kiis.com.ua

Отметим, что за другие партии готовы отдать свои голоса существенно меньшее число избирателей, что не позволяет им претендовать на попадание в Раду нового созыва.

Опрос был проведен с 3 по 13 июля методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, согласно рейтингу Центра Разумкова, партия Голос занимает третье место в предвыборной гонке.