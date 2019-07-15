Голос покинул список партий, преодолевающих проходной барьер

Согласно последних опросов партия Голос Святослава Вакарчука не проходит в Раду / УНИАН

Партия Голос Святослава Вакарчука получила менее 5% от тех, кто определился с выбором. Таковы данные исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group в период 3 6 по 8 июля.

Так, согласно данным исследования, если бы выборы проходили в минувшие выходные, партия Святослава Вакарчука получила бы 4,8% голосов избирателей, что ставит ее на грань прохождения в Раду. Остальные партии, хотя и продолжают наращивать свой рейтинг за счет тех, кто еще не определился а также за счет мелких партий не изменили своей позиции в рейтинге.

Первой остается партия Слуга Народа, за которую готовы проголосовать 39,2% из тех, кто определился с выбором (30,6% от всех). На втором месте - Оппозиционная платформа За жизнь, которая получила бы 12,5% голосов тех, кто определился (9,7% от всех). Третье место держит Европейская солидарность, которую готовы поддержать 9,7% избирателей (7,6% от всех), четвертое - Батькивщина с результатом 7,1% от определившихся (5,6% от всех). Замыкает пятерку "проходных" Оппозиционный блок с результатом 5,3% от определившихся (4,1% от всех).

Ниже 5% находятся партии: Голос - 4,8%, Сила и Честь - 3,7%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,6%, Гражданская позиция - 3,3%, Украинская стратегия Гройсмана - 3,2%, Движение Новых сил - 2,1%. Остальные партии получили менее 2%.

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Не определились с выбором 14,3%, а точно не пойдут на выбори 7,7%.

Полевая фаза исследований происходила с 6 по 8 июля. Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%.