Семь дней до выборов: рейтинг Порошенко сдулся, Голос уверенно вскочил на третье место

Всего пять партий могут попасть в новую Раду / Reuters

Согласно последнему опросу граждан, проведенному Центром Разумкова с 5 по 11 июля, всего пять политических партий могут оказаться в новой Верховной Раде, преодолев барьер в 5%.

Сейчас самая большая электоральная поддержка у партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа, которой готовы 21 июля подарить свои голоса 41,5% тех, кто уже определился с выбором и пойдет голосовать.

На втором месте уверенно восседает партия Оппозиционная платформа - за жизнь. Этой политической силе планируют отдать свои голоса 12,5% избирателей.

Третье почетное место в опросе занял политический проект лидера группы Океан Эльзы – поддержка партии Голос сейчас равна 8,8%.

Провести в новый парламент партию Европейская солидарность пятого президента Украины готовы 8,3% тех, кто уже определился с выбором.

Замыкает пятерку политическая сила Юлии Тимошенко Всеукраинское объединение Батькивщина - у нее за неделю до выборов поддержка на уровне 7%.

Не хватает пока голосов у партии Игоря Смешко Сила и честь – за нее готовы голосовать 4,6% потенциальных избирателей.

У Оппозиционного блока поддержка на уровне 3,8%.

Всеукраинское объединение Свобода в настоящее время "обаяла" всего 2,5% респондентов.

Читайте такжеСвежий рейтинг: старшинство у Слуги народа, Голос может с облегчением выдохнуть, а Гриценко осталось чуть-чутьРадикальной партии Олега Ляшко хотят отдать свои голоса 2,4% опрошенных.

Поддежка партит "Украинская стратегия Гройсмана застыла на уровне 2%.

За партию Гражданская позиция готовы голосовать 1,8% украинцев, за партию Объединение Самопомощь - 1,4%, за партию Шария- 1,2%.

Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

По данным Центра, на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

По информации, опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, Голос покинул список партий, преодолевающих проходной барьер.