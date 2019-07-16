У Зеленского намерились провести досрочные местные выборы

Стефанчук рассказал об идее досрочных местных выборов / УНИАН

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Свобода слова на канале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук.

По его словам, задача команды президента - смена системы власти.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил представитель Зеленского в парламенте.

Отметим, что очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Ранее Зеленский оседлал Tesla и рассказал, как не ошибиться на выборах.