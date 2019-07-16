Зеленский оседлал Tesla и рассказал, как не ошибиться на выборах

16 июля 2019, 09:15

Президент призвал украинцев быть внимательными на выборах в Верховную Раду.

Зеленский, Tesla, авто, руль
Владимир Зеленский сел за руль Tesla / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором рассказал об особенностях голосования на внеочередных парламентских выборах.

В ролике, размещенном на Facebook, он призвал украинцев быть внимательными на выборах в Верховную Раду и не голосовать "за аферистов".

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - отметил Зеленский.

Но сейчас, по словам президента, есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать.

Читайте такжеВ Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах"Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите..., должно быть указано (в бюллетене, - ред.): "Политическая партия", а потом название партии", - добавил Зеленский.

Отметим, что свое обращение Зеленский записал за рулем электромобиля Tesla, проезжая по бульвару Леси Украинки в Киеве.

Напомним, ранее стало известно об изменениях среди фаворитов парламентской гонки.

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