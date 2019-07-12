"Большой позор": у Зеленского заявили о нарушении при принятии Избирательного кодекса

Руслан Стефанчук / официальный сайт президента Украины

Принятый в четверг Верховной Радой Избирательный кодекс был утвержден народными депутатами с нарушением регламента парламента, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение регламента при принятии. Мы уже сейчас видим, что то, что называли делом чести этой Верховной Рады превратилось в большой позор", - подчеркнул Стефанчук в эфире 1+1.

Напомним, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.