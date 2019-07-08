Телемост Украина-Россия: Путин определился со сценарием по Украине

Телемост Надо поговорить пройдет 12 июля

Телеканал Ньюсван проводит под видом телемоста информационно-психологическую специальную операцию в интересах российских спецслужб, и это сигнал тревоги.

Путин не собирается превращать оккупированные территории в самодостаточные и процветающие регионы - на это у него денег не хватает, а вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства.

Неужели это как-то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве российские генералы не могут остановить войну и впустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"?

Читайте такжеТелемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине"Россия бросает ресурсы не в повышение жизненного уровня оккупированных территорий, не в водоснабжение Крыма, не в социальную сферу Донбасса, не в создание рабочих мест и сохранение производства - сотни миллионов долларов брошены в построение в Украине пророссийских политических и информационных проектов, в сокрушение государства.

Нет-нет, Кремлю выгодно ужасающее положение и деградация Донбасса, экологическая катастрофа в Крыму - ведь пропаганда получает возможность натравливать население против Украины, ведь происками Украины объясняют все беды. А ведь если бы Медведчук вместо трех телеканалов финансировал тех, кто живет на непризнанных территориях - насколько легче стала бы там жизнь. Но все продумано, население должно страдать, надо сеять злобу по обе стороны линии фронта. Это значит, что основной сценарий разрешения Путиным войны против Украины - силовой.

Читайте также"Без паники, дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост между Россией и УкраинойИ еще это широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами. Потому что государство, неспособное отреагировать на вражескую пропаганду во время войны в своих СМИ, показывает свою недееспособность. Телемост с РФ - чтобы добавить процентов Медведчуку, чтобы заставить легковерных людей забыть о виновниках гибели тысяч украинцев, о российской оккупации Крыма и Донбасса. Чтобы подорвать волю к сопротивлению изнутри и заставить сдаться.

А не выйдет.