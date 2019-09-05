Канал NewsOne решили закрыть

Newsone будут пытаться закрыть при помощи судебного решения

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания вынес решение по телеканалу Newsone.

На заседании, которое состоялось в четверг, 5 сентября, коллегия регулятора приняло решение обратиться в суд для последующего аннулирование лицензии на вещание у NewsOne.

Это максимальная санкция, которую в рамках профильного закона может задействовать регулятор.

В случае лишения лицензии телеканал будет закрыт. Члены Нацсовета единогласно проголосовали за данный вердикт.

Читайте также"Куски говна", "урод, бл*": в Нацраде нардепы поскандалили из-за украинского языка"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение", - заявила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк.

Телеканал обвинили в нарушении абзацов 3 и 4 ч.2 ст.6 закона "О телевидении и радиовещании", ч.1 ст.28 закона "Об информации", а также в том, что NEWSONE не исправил свои нарушения, которые Нацсовет зафиксировал в решении от 07.02.2019 и распоряжения от 12.02.2019.

Напомним, в августе Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о подании иска в суд об аннулировании лицензии канала.