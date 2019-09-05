Не NewsOne единым: Нацсовет по ТВ назначил внезапную проверку каналу

логотип Zik / сайт канала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK внеплановую выездную проверку.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале регулятора.

Согласно тексту, Нацсовет удовлетворил заявления ООО "ТРК "Мист ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца и, соответственно, назначил проверку ZIK.

Напомним, ранее коллегией Нацсовета приняла решение обратиться в суд - для последующего аннулирования лицензии на вещание у телеканала NewsOne.